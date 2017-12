Neymar e Bruna Marquezine estão de novo juntos

Nuno Azinheira Hoje às 10:45, atualizado às 10:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A imprensa brasileira avança que o futebolista e atriz foram vistos aos beijos numa festa neste sábado à noite e reataram a sua relação.

É mais um episódio numa novela que já dura há muito e cheia de altos e baixos. De acordo com a revista brasileira "Quem", que mostra fotografias, Neymar e Bruna Marquezine foram juntos a uma festa em Fernando de Noronha e não esconderam de ninguém o clima de cumplicidade, marcada por beijos e carinhos em público.

O jogador do Paris Saint Germain e a atriz da Globo estão hospedados no mesmo local, a pousada Maria Bonita, naquela cidade de Pernambuco. Ambos são dois dos muitos convidados do ator Bruno Gagliasso, que está a organizar a festa de Ano Novo em Fernando de Noronha.

O (ex) casal terminou a sua relação em junho, depois de muitos avanços e recuos, mas, segundo a imprensa brasileira tudo indica que a história vai ter mais capítulos para contar em 2018.