Neymar está em Peniche a apoiar surfista brasileiro

O futebolista brasileiro Neymar rumou a Portugal, mais concretamente a Peniche, para apoiar o conterrâneo Gabriel Medina na competição profissional de surf MEO Rip Curl Pro Portugal.

Nas redes sociais, o avançado do francês Paris Saint-Germain partilhou, esta quinta-feira, uma fotografia com Gabriel Medina. A imagem foi captada em Peniche, onde decorre o MEO Rip Curl Pro Portugal.

Segundo o portal de notícias Globo Esporte, o jogador chegou a Portugal, esta manhã, num jato particular. Mais tarde, encontrou-se no hotel com o amigo surfista e, depois, dirigiu-se com Medina para uma praia de Peniche, onde vai acompanhar a competição.