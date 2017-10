Neymar prometeu realizar sonho de uma fã e cumpriu

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:23 Facebook

Ana Clara, de 8 anos, é uma menina com uma doença rara - síndrome de Hutchinson-Gilford - que tinha o sonho de conhecer Neymar. O jogador soube do desejo da criança e proporcionou-lhe um encontro nesta segunda-feira.

Recentemente, Ana Clara divulgou um vídeo na Internet onde contava qual o seu maior desejo: conhecer o craque brasileiro. Neymar havia prometido um encontro para breve e cumpriu a promessa. "Sonhe o quanto puder, realize sempre. Desistir jamais", escreveu o futebolista na legenda das fotografias que partilhou nas redes sociais, em que surge abraçado a Ana Clara.

A atitude do jogador do PSG não passou ao lado dos fãs, que não deixaram de o elogiar. "Parabéns, Neymar. És um exemplo de humildade e merecedor de todo sucesso na vida. Sou fã" - escreveu um seguidor do jogador no Instagram. "Parabéns pela belíssima atitude!", comentou outra admiradora.

Neste encontro estiveram presentes também alguns amigos de Neymar, como Lucas Lima, jogador do Santos, ou David Brazil, ator brasileiro.