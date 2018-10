Neymar termina relação com Bruna Marquezine

Dúlio Silva Hoje às 10:24 Facebook

Twitter

Chegou ao fim o namoro de Neymar e Bruna Marquezine. A decisão partiu do próprio jogador e foi confirmada pela atriz em declarações à imprensa brasileira.

Há cerca de duas semanas, em entrevista à revista "Top Magazine", Neymar admitiu que a hora do casamento estaria para chegar e deu a entender que alguma novidade estaria para breve. Ora, esta chegou mesmo, mas não foi a melhor para o agora ex-casal.

Em declarações à revista brasileira "Quem", na noite desta quinta-feira, Bruna Marquezine explicou que a relação com o futebolista já não existe mais. "Sim, nós terminamos. Foi uma decisão que partiu dele, mas existe muito respeito, muito carinho. Por ele e por tudo o que vivemos", contou a atriz, de 23 anos.

Sem se alongar muito sobre o fim do namoro com Neymar, Bruna salientou ainda que, apesar da difícil situação política que se vive atualmente no Brasil, a pouco mais de uma semana da ronda final das presidenciais, a decisão do craque nada teve que ver com isso. Segundo rumores que correm no Brasil, Neymar e a família apoiam Bolsonaro e Bruna vai votar Haddad, pelo que a relação entre os dois teria sofrido com essas diferenças políticas.

"Eu queria deixar isso claro porque estamos a viver um momento muito crítico, muito perigoso, de muito ódio, em que as pessoas estão a deixar de se falar e de se gostar. E eu quero que fique claro que não seria por isso. Foi uma decisão dele", reforçou.

Neymar e Bruna Marquezine estavam juntos desde 2012, numa relação marcada por vários afastamentos e reconciliações.