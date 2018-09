Nicki Minaj e Lewis Hamilton já não escondem romance

Carolina Morais Hoje às 12:01 Facebook

Twitter

Depois de muita especulação em torno de um possível relacionamento, Nicki Minaj e Lewis Hamilton viajaram para o Dubai e publicaram fotografias juntos a andar de moto 4 no deserto.

Ela, "rapper". Ele, piloto de Fórmula 1. Um casal - à partida - improvável, mas que tem feito as delícias dos fãs e da imprensa norte-americana. Se dúvidas existissem sobre a relação, parecem ter desaparecido esta semana quando Nicki Minaj e Lewis Hamilton viajaram para o Dubai e publicaram fotografias juntos a divertirem-se no deserto, em cima de uma moto 4.

No Instagram dela vemos uma fotografia com Hamilton ao volante e ambos a olharem para a câmara, com capacetes a condizer. No Instagram dele, Minaj ao volante e ambos a exibirem o dedo do meio para a câmara.

Esta viagem acontece apenas semanas depois de o casal ter sido avistado na Semana da Moda de Nova Iorque, onde Minaj se deixou fotografar com a mão no peito de Hamilton. Foi o suficiente para levantar o debate sobre se existiria uma relação amorosa.