Nicole Kidman acredita que Tom Cruise a salvou de ser assediada

A atriz norte-americana Nicole Kidman recordou o casamento que manteve com o ator Tom Cruise, durante a década de 1990, e enalteceu o facto de ter sido graças ao próprio que evitou ter sido vítima de assédio sexual nos primeiros anos de carreira.

Embora se mostrasse, inicialmente, relutante em falar sobre esse assunto, por neste momento estar casada com aquele que considera ser o "grande amor" da sua vida, Nicole Kidman acedeu às perguntas que lhe foram feitas durante uma entrevista à revista "New York" e falou sobre o casamento com Tom Cruise.

"Ser casada com Tom Cruise aos 22 anos é algo que eu sempre evito falar, porque agora sou casada com o homem que é o meu grande amor [Keith Urban] e quase parece desrespeitoso", referiu a atriz, agora com 51 anos. "Casei-me por amor, mas ser casada com um homem extremamente poderoso impedia-me de ser assediada sexualmente".

O casamento com o galã de Hollywood estendeu-se entre 1990 e 2001. Pelo meio, adotaram dois filhos, Connor, de 23 anos, e Isabella, de 25. Sobre o fim da união com Cruise, Kidman admitiu que foi "como se tivesse de crescer novamente" sozinha.

Cinco anos mais tarde, em 2006, o amor voltaria a bater-lhe à porta. Casou-se com o cantor neozelandês Keith Urban, com o qual se mantém e teve mais dois filhos, Faith, de sete anos, e Sunday, de dez.