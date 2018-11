Nicole Kidman quebra silêncio sobre Cientologia e filhos com Tom Cruise

Carolina Morais Hoje às 11:02 Facebook

Nicole Kidman falou pela primeira vez sobre os seus filhos com Tom Cruise, Isabella e Connor, e a ligação de ambos à religião do pai. "Escolheram a Cientologia e o meu dever, como mãe, é amá-los."

Nicole Kidman sempre se absteve de falar sobre a sua vida privada e, em particular, sobre os seus filhos. Mas numa entrevista publicada esta semana pela revista australiana "Who", a atriz quebra o silêncio sobre os seus filhos mais velhos - Isabella, de 25 anos, e Connor, de 23 -, que adotou quando era casada com Tom Cruise. Abordou, mais especificamente, a devoção que ambos têm à religião do pai.

"Eles são adultos. Conseguem tomar as suas próprias decisões. Escolheram a Cientologia e o meu dever, como mãe, é amá-los", começou por defender, antes de concluir: "Sou um exemplo de tolerância e acredito que independentemente do que o teu filho faz, tem de saber que tem amor disponível. (...) O nosso trabalho, enquanto pais, é oferecer sempre amor incondicional."

Nicole Kidman foi casada com Tom Cruise entre 1990 e 2001. Atualmente é casada com o cantor "country" Keith Urban, de quem tem duas filhas biológicas: Sunday Rose, de dez anos, e Faith Margaret, de oito.