Ex de DiCaprio "dececionada" e "aterrorizada" com a indústria da moda

Nina Agdal utilizou o seu Instagram para denunciar publicamente a produção de uma revista que se recusou a publicar a sua sessão fotográfica porque o seu "visual não correspondia ao seu portefólio", alegando que a manequim "não cabia nas medidas modelo".

A ex-namorada de Leonardo DiCaprio perdeu um trabalho por não caber nas "medidas modelo". Esta foi a justificação da revista para a qual a jovem dinamarquesa, de 25 anos, se deixou fotografar "há alguns meses, com uma equipa criativa na qual acreditava".

Mas as coisas não correram como o previsto, e Nina Agdal confessa-se agora "dececionada" e "aterrorizada" com a indústria da moda. No seu Instagram, onde é seguida por mais de um milhão e meio de pessoas, a manequim explicou o que esteve na origem da sua deceção.

"Há alguns meses concordei fotografar com uma equipa criativa e na qual acreditava e com a qual estava entusiasmada por colaborar", começa por escrever. Depois de participar na produção, o seu agente "recebeu um e-mail sem remorsos em que lhe foi comunicado que o editorial não seria impresso por não refletir bem o talento da manequim e não se enquadrar no mercado da publicação", continuou.

"O publicitário alegou que o meu 'look' não correspondia ao meu portefólio e que eu não cabia nas medidas, o que é completamente falso. Se alguém tem qualquer interesse em mim, sabe que eu não tenho um corpo típico de modelo. Tenho um porte atlético e curvas saudáveis", explicou, visivelmente revoltada com o desfecho do trabalho sem, contudo, revelar para que publicação se deixou fotografar.

A modelo aproveitou ainda para explicar que, "depois de um ano afastada da indústria devido às suas pressões pouco realísticas e insensíveis", começou a procurar aceitar-se como é e a respeitar o próprio corpo. "Há dias em que visto um tamanho 'modelo', outros um 36 e outros um 38. Não tenho a constituição de uma modelo de passarela e nunca fui magra. Agora, mais que nunca, aceito as minhas curvas e trabalho arduamente no ginásio para me manter forte e, acima de tudo, sã. Portanto, tenham vergonha. E agradeço ao publicitário por reafirmar quão importante é vivermos a nossa verdade e dizê-la em voz alta, independentemente de quem somos ou do nosso tamanho", conclui.