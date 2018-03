No casamento de Harry, "ninguém vai tirar" as Spice Girls do palco

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:29 Facebook

Questionado acerca da possível presença no casamento do príncipe Harry de Inglaterra e de Meghan Meghan, Elton John negou ter recebido um convite. A aproveitar a deixa, o artista brincou com os rumores da suposta atuação das Spice Girls na cerimónia real.

Os convites para o casamento real mais aguardado do ano já foram enviados. No entanto, ao contrário do que se especulava, nenhum envelope chegou a Elton John. "Nós ainda não recebemos nenhum convite", disse em declarações à BBC Radio 2, referindo-se a ele e ao marido.

Mas isso não será um problema para o casal. "Eu moro numa colina, por isso posso sempre rebolar até lá", brincou o artista, referindo-se à sua casa em Windsor, Inglaterra, que fica perto da capela de St. George (local onde se realizará a cerimónia).

Questionado ainda acerca de uma possível atuação no dia 19 de maio, em que será celebrada a união entre o príncipe Harry e Meghan Markle, o cantor não perdeu a oportunidade de comentar as recentes declarações de Mel B, que levaram a crer que as Spice Girls iam ao casamento.

"Ah, provavelmente sim, juntamente com o Kanye West e o Kendrick Lamar", brincou Elton John, reagindo à alegação da cantora. "Quer dizer, com as Spice Girls", reformulou. "Ninguém as vai conseguir tirar do palco, ou vai? Elas são enormes".