Noiva do dono da Amazon cancela casamento após escândalo sexual

Lila Feinberg e o chefe da filial dedicada a filmes e séries da Amazon, Roy Price, iam casar-se no próximo mês mas depois de o nome do noivo surgir envolvido em escândalos de assédio sexual, a atriz decidiu cancelar o casamento.

Isa Hackett, a produtora executiva de "The Man in the High Castle", uma série original da Amazon, acusou Roy Price, de 50 anos, de a ter assediado. Os alegados assédios sexuais terão acontecido em julho de 2015, como contou ao site "The Hollywood Reporter". De acordo com a própria, o dono da Amazon insinuou-se repetidamente e ter-lhe-á dito "Vais gostar do meu pénis".

"O poder e a influência são uma grande responsabilidade. Como alguém com algum poder, sinto que é imperativo falar. Eu quero chamar a atenção para o comportamento de Price. É difícil, porque tenho dois programas que adoro e porque valorizo a minha experiência na Amazon. Eu não quis detalhar este incidente antes porque não queria desviar as energias de todas as pessoas que investiram nesses espetáculos e toda essa positividade", explicou Isa Hackett.

O dono da Amazon é ainda acusado de ter ignorado a denúncia de uma atriz sobre um episódio de assédio por parte de Harvey Weinstein, que tem estado nas luzes da ribalta por alegadamente ter assediado dezenas de atrizes e profissionais do cinema norte-americano.

Recorde-se que a Amazon suspendeu Roy Price na passada quinta-feira, após este ter sido acusado de assédio sexual. O chefe da Amazon Studios "encontra-se de licença, com efeitos imediatos", declarou na altura um porta-voz do gigante norte-americano, através de um comunicado.

De acordo com a imprensa internacional, Lila Feinberg, a agora ex-noiva de Roy Price, ia subir ao altar com um vestido desenhado por Georgina Chapman, ex-mulher de Weinstein, que pediu o divórcio depois dos recentes escândalos.