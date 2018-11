Nome do sobrinho dos duques de Cambridge já foi revelado

AFS Hoje às 10:17 Facebook

Já foi revelado qual o nome do sobrinho do príncipe William de Inglaterra e da mulher, Kate Middleton. A irmã da duquesa de Cambridge, Pippa, deu à luz há cerca de um mês, mas poucas eram as informações sobre o bebé.

Um mês depois de Pippa Middleton ter dado à luz um menino de 3,6 quilogramas no St. Mary's Hospital, em Paddington, no dia 15 de outubro, pelas 13.58 horas, eis que mais um pormenor foi revelado. Segundo o jornal britânico "The Mail on Sunday", o bebé chama-se Arthur Michael William Matthews e o nome homenageia dois membros da família.

De acordo com a mesma publicação, Michael deverá ter sido escolhido em homenagem ao tio paterno, que morreu em 1999, com apenas 23 anos, enquanto escalava o Everest, na Ásia. Quanto a William, a escolha deverá ter recaído em tributo a um outro tio, o duque de Cambridge, que ocupa o segundo lugar na linha de sucessão ao trono.

Arthur é o primeiro filho de Pippa e do marido, James Matthews, com o qual se casou em maio de 2017. Em abril, soube-se que a irmã de Kate Middleton estava grávida, mas esta só confirmou a notícia mais tarde, em junho.