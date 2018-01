Novo casamento real anunciado: Princesa Eugenie está noiva

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A Princesa Eugenie e o namorado, Jack Brooksbank, estão noivos. O casamento, que acaba de ser anunciado pela família real britânica, irá realizar-se durante o outono deste ano.

A família real britânica vai celebrar mais um casamento em 2018. Além do príncipe Harry e da atriz norte-americana Meghan Markle, cuja cerimónia se realizará já no próximo dia 19 de maio, outro elemento da Casa de Windsor sobe ao altar este ano.

Foi anunciado o noivado entre a princesa Eugenie, de 27 anos, e o seu namorado de longa data, Jack Brooksbank, de 31. O pedido terá sido feito no início deste mês, em Nicarágua.

O casal irá oficializar a relação durante o outono. A celebração terá lugar na Saint George's Chapel, o mesmo local escolhido para o casamento do Príncipe Harry. "O duque e a duquesa de York estão muito felizes por anunciar o noivado da princesa Eugenie e Jack Brooksbank. Sua Alteza Real e Mr. Brooksbank ficaram noivos na Nicarágua no início deste mês. O casamento terá lugar no outono de 2018 na St. George Chapel, em Windsor, e mais detalhes serão divulgados oportunamente", adiantou o comunicado oficial.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Eugenie, a prima direita de William e Harry e oitava lugar na linha de sucessão ao trono de Inglaterra, está ao lado de Jack Brooksbank, antigo "barman", já desde o ano de 2010.

Mais detalhes sobre do casamento serão revelados em breve.

Sarah Ferguson mostrou-se feliz com o próximo passo que a filha, fruto do seu anterior casamento com o André de York, publicando imagens no casal no Twitter.