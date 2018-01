Nuno Markl convida realizador britânico para jantar e obtém resposta

Hoje às 17:31, atualizado às 19:05 Facebook

Nuno Markl propôs um jantar a Edgar Wright, que festejou em Portugal a entrada em 2018. O realizador britânico respondeu-lhe, agradecendo o convite mas lamentando, contudo, não poder concretizá-lo.

Durante os últimos dois dias, Edgar Wright - conhecido pela realização de filmes como "Zombies Party (Uma noite... de morte)", "Esquadrão da Província" e, mais recentemente, "Baby Driver: Alta Velocidade" - tem atualizado o seu perfil de Instagram com fotografias captadas na cidade de Lisboa.

Atento ao facto de o britânico estar de visita a Portugal, Nuno Markl, que admite ser admirador do seu trabalho, resolveu convidar Wright para um jantar, juntamente com o amigo e cineasta português Filipe Melo. Tudo através das redes sociais.

"Eu e o Filipe Melo queremos ir jantar contigo", escreveu o humorista na secção de comentários de uma publicação do britânico, acrescentando: "Nós não somos stalkers. Este simpático pessoal português pode confirmar isso."

Em poucos minutos, vários foram os comentários de internautas a corroborarem as palavras do português. "Sim, o Nuno Markl está a dizer a verdade e até te vai levar a um sítio fixe para uma boa refeição", disse um fã. "Nós confirmamos que o Nuno Markl e o Filipe Melo são tipos fantásticos. Janta com eles!", pediu um segundo.

Edgar Wright não tardou em responder à proposta do comediante: "Infelizmente amanhã estou de partida e tenho planos para esta noite! Mas obrigado pelo convite."

"Obrigado pela tua resposta! Eu posso garantir-te que nós não somos nenhuns esquisitos. Bem, na verdade somos, mas uns profissionais. O Filipe é um talentoso músico e escritor de banda desenhada cujo trabalho tens de ler. Eu sou um comediante, escritor de televisão e um geek. Tu és uma inspiração para nós", sublinhou, mais tarde, Markl.