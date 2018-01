O acordar de Ruben Rua que aqueceu o primeiro dia de janeiro

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:50 Facebook

Ruben Rua deu as boas vindas ao novo ano com uma fotografia sensual que, à semelhança de tantas outras que publica nas suas redes sociais, fez furor entre os milhares de fãs. Em apenas uma hora, a imagem conta já com mais de 4500 "gostos".

Deitado numa cama e tapado apenas até à cintura por um cobertor, o manequim portuense voltou a esbanjar toda a sua sensualidade em mais uma fotografia provocadora no seu Instagram. "2018, estou tão preparado para ti", escreveu Ruben Rua, na legenda da fotografia que publicou esta segunda-feira, primeiro dia de 2018.

Aos 30 anos, Ruben Rua mostra estar em grande forma nas várias fotografias que publica nas redes sociais. Prova disso são as centenas de comentários em tom de elogio com que é brindado de cada vez que partilha essas imagens.

"Feliz ano novo, Ruben. Espero que nos continues a presentear com essa boa forma física", escreveu uma seguidora do apresentador da TVI. "Queres começar o ano a matar pessoas? Lindo!", brincou outra fã do manequim.

Já no último dia do ano Ruben Rua utilizou a mesma rede social para, também com uma fotografia em tronco nu, agradecer o apoio dos fãs no ano que agora terminou. "Muito obrigado por terem feito parte do meu ano, da minha vida, dos meus melhores e piores momentos. Quero enviar-vos energias positivas, muito amor e fé. O melhor ainda está para vir. Sempre. Acreditem em vocês, vocês são o vosso único verdadeiro limite", escreveu.