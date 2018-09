O adeus emotivo de Pedro Teixeira a Cristina Ferreira

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:36 Facebook

Depois de diversas caras conhecidas da TVI reagirem publicamente à saída de Cristina Ferreira do canal, foi a vez de Pedro Teixeira dizer adeus. A declaração do ator está a enternecer os fãs.

"Estes somos nós! A minha loira e eu. Escrevo hoje porque já estou com saudades e só escrevo agora porque a esta hora já tínhamos feito o primeiro programa do dia", começou por dizer Pedro Teixeira, que dividiu a condução do programa "Apanha Se Puderes" com a apresentadora, de 40 anos.

"Gosto muito de ti, pá! Quando me disseste que ias embora bloqueei, pensei: 'Eish, que merda!' e, provavelmente, se me tivesses pedido opinião desta vez, talvez te tivesse dito para ficares", confessou o apresentador, esta terça-feira, no perfil de Instagram.

O também ator, de 37 anos, sabe que agora não há nada a fazer uma vez que Cristina Ferreira já tomou a decisão. "Sei que fizeste a escolha que achaste mais acertada para ti. Gosto muito de ti, aprendi muito contigo, és uma amiga das boas e mereces tudo de bom", afirmou.

Pedro Teixeira alertou ainda a comunicadora da Malveira que ninguém vai facilitar-lhe a vida apesar das "saudades". "Desejo-te a maior sorte do mundo! Vais ser muito feliz e vamos continuar a partilhar junta essa felicidade. Sabes porquê? Porque 'Amor é amor. Ponto final.' E o nosso é genuíno e como nos contos de fadas... Para sempre", rematou.