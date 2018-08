O beijo apaixonado da mulher de Jesualdo Ferreira na festa de anos do treinador

Dúlio Silva 26 Maio 2018 às 13:23 Facebook

A mulher de Jesualdo Ferreira, Zulmira, partilhou, na manhã deste sábado, um vídeo no Instagram filmado na festa do 72.º aniversário do treinador. As imagens ficaram marcadas por um beijo apaixonado entre o casal.

A viver no Qatar, onde orienta o clube Al-Sadd, o treinador português Jesualdo Ferreira fez anos esta quinta-feira. A festa só aconteceu mais tarde, como mostrou a sua mulher nas redes sociais.

Zulmira Ferreira partilhou com os seguidores de Instagram um conjunto de imagens captadas num jantar que reuniu amigos do antigo técnico do Benfica ou do F. C. Porto. No vídeo, pode ouvir-se o conhecido cântico de parabéns, entoado em português. O momento termina com uma demonstração de amor do casal.

Jesualdo e Zulmira Ferreira estão casados há 27 anos, data assinalada no passado mês de janeiro.