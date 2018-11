Paulo Vintém e Marta Melro apaixonados no Douro

Dúlio Silva Hoje às 11:34 Facebook

Twitter

Paulo Vintém e Marta Melro assumiram publicamente a relação há um mês. Neste fim de semana, selaram o sentimento que os une com a partilha de uma fotografia de um beijo apaixonado nas redes sociais.

Um "emoji" em forma de coração bastou ao músico, ator e realizador para descrever a imagem publicada, na noite de sábado, no seu perfil de Instagram. A fotografia diz tudo: o beijo que o casal protagoniza simboliza o amor que liga o ex-membro da banda D'ZRT à atriz.

Marta Melro reproduziu a mesma imagem na sua conta daquela rede social. Como legenda, fez um trocadilho com a região na qual a fotografia foi captada: a Quinta do Vesúvio, no Douro. "ADouro-te!", escreveu apenas.

Paulo Vintém, de 39 anos, e Marta Melro, de 33, tornaram público o namoro a 3 de outubro. Os dois conhecem-se há 14 anos, quando contracenaram juntos na série infantojuvenil "Morangos com Açúcar", que a TVI vai fazer regressar em 2019.

Esta é a primeira relação que se conhece à atriz desde que terminou o namoro com o ator e cantor Ricardo de Sá. A rutura foi confirmada por ambos em abril de 2017, após dois anos de vida em comum.