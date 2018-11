Carolina Morais Hoje às 12:33 Facebook

Twitter

Amanda Knox, a norte-americana que esteve quatro anos presa antes de ser absolvida do assassinato da sua colega de casa em Itália, está noiva. O seu namorado filmou o pedido de casamento, que foi inspirado no universo do filme "E. T. - O Extraterrestre".

Há dez anos anos, Amanda Knox era notícia em todo o mundo pelas piores razões. Era acusada de participar no homicídio da sua colega de casa, Meredith Kercher, enquanto ambas estudavam em Itália. Chegou a estar quase quatro anos na prisão antes de ser ilibada do crime.

Agora, ao fim de algum tempo ausente do radar da comunicação social, a norte-americana de 31 anos volta a chamar à atenção depois de partilhar o vídeo da forma insólita como o seu namorado a pediu em casamento.

Estavam ambos em casa, numa aparentemente normal noite de domingo, quando ouviram um barulho vindo do quintal. O romancista Christopher Robinson encenou a queda de um meteorito e levou Knox até ao local. Com o famoso tema do filme "E. T. - O Extraterrestre", composto por John Williams, como pano de fundo, ajoelhou-se e fez o pedido. Amanda aceitou e beijaram-se apaixonadamente para a câmara.

Desde que regressou aos EUA, depois de ter sido absolvida do crime de assassinato, Amanda Knox já participou num documentário da Netflix, tem escrito livros e artigos e, mais recentemente, tornou-se apresentadora do "podcast" "The Truth About True Crime", da Sundance TV.