O corte de cabelo que custou 200 euros ao príncipe William

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O príncipe William de Inglaterra tem apenas 35 anos, mas já alguma falta de cabelo. Isto não impede, claro, de procurar um novo visual. O corte que apresentou no passado dia 18 custou-lhe qualquer coisa como 200 euros.

William compareceu numa visita a um hospital pediátrico com o cabelo mais curto do que o habitual. O príncipe britânico pagou cerca de 200 euros a Joey Wheeler e o corte foi feito no no Palácio de Kensington, em Londres.

O "hairstylist" que ficou encarregado de dar um novo visual ao filho mais velho de Carlos e Diana de Gales é conhecido no Reino Unido. Pelas suas tesouras já passaram os cabelos de Lewis Hamilton, Michael Cane ou Dec (da dupla Ant e Dec).

Joey Wheeler conta ainda no seu currículo com colaborações com revistas de moda, como a "Vogue".