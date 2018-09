O "criminoso mais sexy do mundo" e a herdeira da Topshop já são pais

Ana Filipe Silveira 07 Junho 2018 às 16:47 Facebook

Twitter

O filho de Jeremy Meeks e Chloe Green nasceu no passado dia 29 de maio, mas aquele que ficou conhecido como o "criminoso mais sexy" do mundo só anunciou a boa-nova esta quinta-feira.

"Estamos muito felizes ao anunciar o nascimento do nosso lindo rapaz, Jayden Meeks-Green", escreveu Jeremy Meeks nas redes sociais, onde partilhou uma imagem do filho.

O bebé é fruto da relação do agora modelo, de 34 anos, e da herdeira da loja de roupa Topshop. Meeks, conhecido como o "criminoso mais sexy do mundo" desde 2014, quando esteve preso por assalto à mão armada, e Chloe Green, de 27, estão juntos desde o verão do ano passado.

O manequim tem um filho mais velho, Jeremy Jr., de nove anos, fruto do seu casamento anterior.