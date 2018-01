Carolina Deslandes sobre SNS: "Um país em que ninguém dá a cara por nada"

Ana Filipe Silveira Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Carolina Deslandes utilizou as redes sociais para relatar o episódio que viveu com um dos filhos na urgência pediátrica. A cantora criticou duramente o Serviço Nacional de Saúde e em apenas uma hora recebeu centenas de comentários de apoio.

"Entrar com uma criança com 40 graus de febre que não baixam há 12 horas e, como a criança está a dormir ao colo do pai, eu, mãe, que venho com o carrinho, saco e boletim de vacinas sou OBRIGADA a esperar cá fora", começou por escrever Carolina Deslandes na sua página oficial de Facebook.

A intérprete do êxito "A vida toda" partilhou posteriormente a publicação no seu Instagram, onde é seguida por mais de 250 mil pessoas, e contou todo o episódio vivido com o filho, tecendo duras críticas ao Serviço Nacional de Saúde. "Pergunto qual a razão e como é possível uma criança só poder ter o pai ou a mãe ao seu lado. Resposta: 'são ordens superiores'. Não entendo qual é o critério que obriga um pai ou uma mãe a serem afastados dos seus filhos numa situação de aflição. E cada vez tenho menos saco para um país em que ninguém dá a cara por nada e a resposta é sempre a mesma: 'são ordens superiores'", queixou-se a cantora.

A publicação, feita há apenas uma hora no Facebook, atingiu mais de 1200 "gostos" e centenas de comentários de pessoas que deram razão à cantora, que ficou conhecida pela sua participação no "talent show" da SIC "Ídolos".

Recorde-se que Carolina Deslandes, de 26 anos, é mãe de Santiago, de um ano, e Benjamim, de seis meses, frutos da relação da jovem artista com o guitarrista Diogo Clemente.