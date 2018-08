O desabafo de Catarina Furtado em dia de aniversário

AFS Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Catarina Furtado está a viver uma fase feliz da sua vida pela qual "não trocava nada". Nas redes sociais, diversos fãs juntaram-se ao seu marido, João Reis, para dar os parabéns à apresentadora da RTP.

No dia que comemora o 46.º aniversário, Catarina Furtado fez questão de assinalar publicamente a meta atingida, com uma mensagem no seu perfil de Instagram. A nota é um espelho de estado do seu espírito atual e foi feita depois de deitar os filhos, Maria Beatriz e João Maria.

"Escrevo-vos quando ao meu lado, os meus maiores feitos já dormem, cansados, de tanto nos amarmos em forma de gargalhadas (...). Uma espécie de homenagem à vida: é onde me encontro neste momento, com a minha família, no meu maravilhoso país, com a felicidade de ter uma vida que não trocaria por nenhuma outra e poder sorrir sem filtros", escreveu a apresentadora, este sábado, frisando que as fotografias partilhadas na publicação foram captadas pelos seus "maiores feitos".

A profissional da RTP garante que, nesta data, "não pode pedir mais" do que tem. "Seria muito injusto mesmo se o fizesse. Somos um somatório de 'coisas' e as nossas opções são tantas vezes absolutamente determinantes para a nossa realização pessoal e profissional", justificou.

Entre as diversas mensagens de parabéns que surgiram na referida rede social destaque para as palavras de João Reis, que partilhou um registo fotográfico da sua mais-que-tudo. "Parabéns, meu amor", escreveu o ator.