O dia em que Gisele Bündchen descobriu que Tom Brady ia ter filho de ex-namorada

Gisele Bündchen revelou como se sentiu no momento em que descobriu que a ex-namorada de Tom Brady, Bridget Moynahan, estava grávida do jogador de futebol americano, já o atleta mantinha uma relação com a modelo brasileira.

O livro biográfico "Lessons" ("Lições", em português), lançado pela modelo brasileira, continua a dar que falar. Nele, sabe-se agora, Gisele Bündchen recorda a ocasião em que Tom Brady contou que a sua ex-namorada estava grávida de si.

O episódio aconteceu em 2006, quando o atleta e a manequim tinham começado a namorar. "Quando estávamos nos dois meses de relação, o Tom disse-me que a ex-companheira estava grávida", escreve a modelo, de 38 anos.

"No dia seguinte, a notícia espalhou-se por todo o lado e senti que o meu mundo tinha sido virado do avesso", prosseguiu Gisele Bündchen, referindo-se à gravidez da qual nasceu Jack, agora com 11 anos.

Em entrevista à revista "People", a também empresária já tinha deixado claro a importância do enteado para si. "Estou tão agradecida à Bridget. Sei que é díficil, mas não consigo imaginar a minha vida sem ele. Chamo-lhe a minha criança bónus", admitiu.

O casal, que deu o nó em 2009, é pai de Benjamin, de oito anos, e Vivian, de cinco.