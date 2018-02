O dia em que o número de telemóvel de Pablo Alborán foi revelado na Internet

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:33 Facebook

Twitter

A cantora Rosalía dividiu com os seus fãs uma conversa que estava a ter, via WhatsApp, com Pablo Alborán, mas não se deu conta que com essa partilha propagava o número de telemóvel do artista. Um gesto inocente com consequências inimagináveis.

Rapidamente o "printscreen" das mensagens de voz trocadas entre os dois intérpretes espanhóis na conhecida aplicação móvel foi apagado por Rosalía da ferramenta Instastories, da rede social Instagram. Mas já nada havia a fazer.

Em poucos minutos, os fãs atentos de Pablo Alborán difundiam na Internet a imagem em questão (ver fotogaleria), através da qual tinham acesso ao contacto telefónico do célebre cantor. A imprensa espanhola escreve, esta sexta-feira, que o número foi, entretanto, desativado.

Rosalía queria apenas demonstrar o carinho e afeto que nutre por Alborán, ao inscrever na imagem a frase "tu não podes cantar melhor". A jovem, natural de Barcelona, é uma das vozes do momento em ascensão no país vizinho.