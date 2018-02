O exuberante presente de aniversário de George Clooney para Amal

AFS Hoje às 13:31 Facebook

No dia 3 de fevereiro, Amal Clooney comemorou a entrada nos 40 anos. Para celebrar a data, o marido, George Clooney, preparou uma festa surpresa numa das Ilhas Fiji.

Diz-se, na gíria, que os 40 são os melhores anos e George Clooney não quis que a mulher entrasse na nova década com o pé esquerdo. Por isso, e de acordo com "Daily Star", citado por várias publicações internacionais esta quinta-feira, o ator alugou uma das Ilhas Fiji, Vatu Vara, para celebrar o momento. Pelo presente, pagou uma quantia superior a dois milhões de dólares, equivalente a um milhão e 600 mil euros.

Numa festa em que o ator contratou profissionais de Los Angeles para a organizar, houve ainda tempo para um espetáculo de fogo-de-artifício. "O dinheiro não era um problema. Foi absolutamente perfeito. A Amal teve o melhor aniversário de sua vida", afirmou uma fonte do casal ao referido jornal.

Após ter dito, no programa "O Meu Próximo Convidado Dispensa Apresentações", apresentado por David Letterman na Netflix, que não teve de sair de casa para conhecer Amal, o ator mostrou uma das razões pela qual é um dos galãs mais admirados de Hollywood. "O George ainda sabe manter o romance vivo e encheu Amal de presentes e joias no dia do aniversário", revelou ainda a mesma fonte.

O ator e a advogada de direitos humanos estão casados desde 2014. Fruto da relação, nasceram em junho do ano passado os gémeos Ella e Alexander.