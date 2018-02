Cristiano Ronaldo equipado a rigor em dia de Super Bowl

Ana Filipe Silveira Ontem às 15:22 Facebook

Cristiano Ronaldo não vai entrar em campo, mas deixou indícios nas suas redes sociais de que poderá protagonizar um dos momentos do intervalo do Super Bowl, o evento desportivo mais importante dos EUA. Tudo acontece na madrugada de domingo para segunda-feira.

Os primeiros indícios foram dados no passado dia 1, com a publicação no Twitter de um pequeno vídeo. Nele, Cristiano Ronaldo mostra uma camisola com o número 7. Na tarde do mesmo dia, mas já no Instagram, partilhou uma imagem na qual um jogador de futebol americano surge em campo com a mesma camisola. A acompanhar a fotografia, uma misteriosa descrição: "Se consegues jogar futebol, também podes jogar football [futebol americano]l" (veja-a na galeria acima).

Este domingo, dia em que os New England Patriots e os Philadelphia Eagles disputam em Minneapolis, nos Estados Unidos, o Super Bowl, o internacional português alterou as imagens de perfil de todas as suas redes sociais. A fotografia eleita mostra o craque madeirense sentado no banco, em campo, com um equipamento de futebol americano.

Se é certo que CR7 não integra nenhuma das equipas, será provável que marque presença neste evento da NFL (liga de futebol americano dos EUA) no US Bank Stadium. De que forma, saber-se-á nas próximas horas, mas tudo indica que protagonizará um dos momentos do intervalo publicitário, que todos os anos chama a atenção pelos valores que movimenta. A NBC, que transmite a encontro, cobra cinco milhões de dólares por cada 30 segundos de anúncio.

Será, aliás, este intervalo que ficará ao comando de Justin Timberlake. Já a cantora Pink tem a responsabilidade de cantar o hino nacional.

Estima-se que esta final gere 418 milhões de dólares em receitas de publicidade, sendo seguida por 190 milhões de pessoas. No ano passado, 111,3 milhões assistiram ao encontro em 130 países.

Em Portugal, a transmissão é um exclusivo da Sport TV. A partida começa às 23.30 horas.