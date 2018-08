O menú do copo de água de Harry e Meghan

João Manuel Farinha 19 Maio 2018 às 16:48 Facebook

O Palácio de Kensington revelou ao início da tarde o menu do copo de água do casamento de Harry e Meghan. A ementa inclui vários tipos de canapés e três pratos. No final, será partido o bolo de limão e flor de sabugueiro.

Oficializada a união do príncipe Harry de Inglaterra com a ex-atriz Meghan Markle, os 600 convidados rumaram a St. George's Hall, no Castelo de Windsor, onde acontece o copo de água. O menu inclui uma lista de canapés doces e salgados, três pratos e o tradicional bolo de noiva.

A lista de canapés salgados inclui:

Lagostins escoceses envoltos em salmão fumado com "crème fraiche" de citrinos.

Espargos ingleses grelhados enrolados em fiambre da Cúmbria.

Panna Cotta de ervilhas do jardim com ovos de codorniz e verbena limão.

Tomate com tártaro de manjericão e pérolas de balsâmico.

Frango do campo escalfado com iogurte levemente temperado com damasco assado.

Croquete de cordeiro de Windsor, legumes assados e geleia de chalota.

Espargos quentes com mozzarella e tomate seco ao sol.

Lista de canapés doces:

Macarons de champanhe e pistáchio.

Tarteletes de "crème brûlée" de laranja.

Tarteletes miniatura de crumble de ruibarbo.

A seguir aos aperitivos foram servidos três pratos: Fricassé de frango do campo com cogumelos morel e alho francês; Risoto de ervilhas e hortelã com brotos de ervilha, óleo de trufas e crocante de parmesão; Barriga de porco de Windsor assada lentamente durante dez horas com compota de maçã.

O ponto alto do copo de água será quando os noivos partirem o bolo de limão e flor de sabugueiro. A receita inclui uma base de pão de ló, xarope de flores de sabugueiro da residência da rainha, recheio de limão da costa Amalfitana (Itália) e um creme de manteiga de flor de sabugueiro a unir todos os elementos. O bolo foi partido em três partes e decorado com merengue suíço e 150 flores frescas.