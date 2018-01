Georgina partilha momento de descontração com cavalo

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:49 Facebook

Depois de ter dado um passeio romântico com Cristiano Ronaldo junto à costa portuguesa, registado em fotografia partilhada pelo jogador, foi a vez da companheira do internacional português mostrar que se tem divertido ao lado do craque português.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez aproveitaram os últimos dias para passear por Portugal. O jogador mostrou as maravilhas do nosso país à espanhola, mãe de um dos seus quatro filhos. O casal também se divertiu junto ao mar e deliciou-se com as iguarias servidas num restaurante de luxo junto do rio Tejo, em Lisboa.

De regresso a Espanha, o casal continua a passar bons momentos. Pelo menos Georgina, que esta manhã passou pelo Hipódromo de La Zarzuela, em Madrid. A mãe de Alana Martina, a filha mais nova do craque, publicou nas suas redes sociais imagens do momento. "Gostou do meu perfume. Tenham um fim de semana feliz", escreveu a espanhola, junto de fotografias suas com um dos animais.

Já na sexta-feira, Ronaldo tinha publicado uma fotografia ao lado da sua cara-metade. Sem palavras, mas com símbolos da bandeira de Portugal, de um coração e um sol, CR7 mostrou o seu amor pelo país. E pela namorada:

Lembre-se que além de Alana Martina, nascida em novembro do ano passado, Cristiano é ainda pai de Cristiano Ronaldo Júnior, de sete anos, e dos gémeos Eva e Mateo, nascidos em junho, filhos de mães cujas identidades não são públicas.