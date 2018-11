O motivo das gargalhadas na fotografia de aniversário do príncipe Carlos

JMF Hoje às 11:57 Facebook

No dia em que o futuro rei de Inglaterra fez anos, o Palácio de Kensington decidiu partilhar um duplo registo fotográfico tirado em família de modo a celebrar a data. No entanto, numa das imagens, há um pormenor que deu muito que falar.

Foi na semana passada que o príncipe Carlos comemorou o 70.º aniversário. Como não é todos os dias que se completa tão simbólica idade, a família reuniu-se para uma fotografia bem representativa daquilo que deverá ser o futuro da realeza: o próximo rei com a mulher, Camila, os filhos William e Harry com as respetivas mulheres e, ainda, os netos.

Até aqui, tudo normal, tirando o facto de a rainha Isabel II não ter posado para a câmara fotográfica, naquilo que pode ser entendido como uma representação do se prevê que venha a ser o futuro da coroa britânica. Ainda assim, houve outro pormenor que deu que falar no duplo registo fotográfico partilhado nas redes sociais do Palácio de Kensington.

Se numa das imagens os familiares surgem em pose mais séria e formal, na outra houve quem não escondesse uma boa gargalhada, como foi o caso do filho mais velho dos duques de Cambridge, George, e até de Meghan Markle. Camila, que tinha junto de si a princesa Charlotte, surge também a apontar para algo que até esta semana não se sabia o quê.

No entanto, a resposta parece ter sido desvendada. Segundo revelou uma fonte próxima da família real à revista "Us Weekly", a responsável pelo momento de descontração foi Maria Borrallo, ama dos filhos de William e Kate Middleton. Durante a sessão de fotografias, colocou-se junto ao fotógrafo a fazer algumas caretas e permitiu, desse modo, eternizar o especial momento na história da monarquia.