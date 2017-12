O Natal quentinho e em família de Ricardo Pereira no Brasil

Nuno Azinheira Hoje às 15:01 Facebook

O português Ricardo Pereira escolheu a Praia do Forte, no Estado da Baía, no Brasil, para passar umas férias natalícias em família. Acompanhado da mulher e dos três filhos, o ator não se tem poupado aos mimos.

No intervalo das gravações de "Deus Salve o Rei", a novela da TV Globo que deverá estrear-se no Brasil em janeiro, Ricardo Pereira rumou até à Baía, para passar uns dias de descanso na Praia do Forte, numa unidade de uma conhecida cadeia hoteleira portuguesa.

Juntamente com a mulher Francisca e os três filhos (Vicente, seis anos, Francisca, com 4, e Julieta, de apenas três meses), Ricardo Pereira não se tem cansado de apanhar banhos de sol, de mar e de piscina, de brincar com os filhos e de... partilhar tudo nas redes sociais.

A primeira partilha aconteceu logo no dia 25, com Ricardo Pereira a desejar boas festas aos seus seguidores. "Bom Natal a todos com beijinhos nossos do calor", escreveu na legenda.

O ator, de 38 anos, estreou-se na ficção brasileira da Globo em 2004, em "Como uma Onda", e de lá para cá nunca mais parou, intervalando com algumas participações em novelas da SIC.

A gravar a nova ficção da emissora brasileira, onde vestirá a pele de Virgílio, Ricardo acabou de sair recentemente de "Novo Mundo", onde interpretou Ferdinando.

Nos últimos dias, no verão brasileiro, o casal tem partilhado várias fotos em família, que pode ver na fotogaleria.