"O Nicolas salvou-me de ser alcoólica", diz Carla Bruni

Numa entrevista concedida ao jornal britânico "The Times", a mulher do ex-presidente de França contou que, ao contrário de si própria, Sarkozy "nunca bebe", e que foi uma excelente influência.

Carla Bruni revelou que o marido, Nicolas Sarkozy, de 62 anos, a livrou de uma dependência do álcool, e explicou porquê: "O Nicolas salvou-me de ser alcoólica. Ele nunca bebe", contou a cantora e modelo, de 49 anos. "Adoro vinho e gosto muito de champanhe, mas não bebo quando estamos só os dois. Não abro uma garrafa para mim, porque não é muito divertido beber sozinha", acrescentou.

Na mesma entrevista, Carla Bruni elogiou ainda a dedicação do ex-presidente de França no último desafio a que se propôs: aprender inglês. "Levanta-se todos os dias de madrugada e estuda uma hora e meia antes do trabalho. Agora fala inglês com todos", revelou.

A mulher de Sarkozy é modelo desde os 19 anos e trabalhou para marcas como a Guess, Christian Dior, Versace e Chanel. Considerada uma das melhores da sua época, Carla Bruni era, em 1980, era uma das vinte modelos mais bem pagas do mundo. Em 1998, trocou as passarelas pela música e desde aí lançou seis discos, o último já neste ano de 2017.

Carla Bruni e Nicolas Sarkozy deram o nó em França, em 2008.