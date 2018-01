O "desconcertante" casamento de Trump e Melania

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:34 Facebook

Foram revelados pormenores insólitos sobre o casamento de Donald e Melania Trump, como o facto de o casal estar dias sem se ver, mesmo estando os dois, ao mesmo tempo, na Trump Tower.

O jornalista norte-americano Michael Wolff lançou um novo livro, "Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump", que provocou a ira do presidente dos EUA e uma tempestade política em Washington, ao ponto de Trump tentar bloquear a sua venda. A obra faz revelações inéditas sobre o primeiro ano da administração de Trump e sobre outros aspetos da vida pessoal do magnata.

Um deles é o do tipo de relação que mantém com a mulher, Melania. Excertos do livro de Michael Wolff afirmam que o casal passa pouco tempo junto e que, muitas vezes, a primeira-dama não sabia onde ele estava antes de ele se ter tornado presidente. "Ele e Melania passam relativamente pouco tempo juntos. Estão dias sem ter contacto, mesmo quando ambos estão na Trump Tower".

"O casamento de Donald Trump é desconcertante para quase todos ao seu redor. Ou é, pelo menos, para aqueles sem jatos particulares e várias casas", escreve Wolff, que afirma ainda que Melania "sabe muito pouco sobre os negócios do marido" e que não demonstra interesse em saber.

Interesse que, segundo o autor, é recíproco. "Trump, que foi casado duas vezes, referiu-se muitas vezes a Melania como a sua "mulher troféu" à frente de outras pessoas. Afirmou ainda que esteve muitas vezes ausente da vida do filho de 12 anos, Barron".

O presidente dos EUA já reagiu no seu Twitter, considerou o livro "falso" e disse ainda que recusou qualquer acesso ao autor do livro à residência oficial do casal. "Nunca falei com ele para o livro. Aliás, recusei-me várias vezes", afirmou Donald Trump.