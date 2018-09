O primeiro casamento gay da família real britânica

Carolina Morais Hoje às 08:52 Facebook

Lord Ivar Mountbatten, primo da rainha Isabel II, fez história no passado fim de semana ao casar-se com o companheiro de longa data, James Coyle.

A família real britânica deu mais um passo em direção à modernidade. Este fim de semana, o primo da rainha Isabel II, Lord Ivar Mountbatten, tornou-se o primeiro membro a casar-se com uma pessoa do mesmo sexo, no caso o seu companheiro de longa data, James Coyle.

O casal trocou alianças em Devon, no sul de Inglaterra, perante familiares e amigos íntimos. "Finalmente fizemo-lo! Foi um dia fantástico, apesar do miserável tempo britânico", escreveu Lord Ivar no Instagram, junto de uma fotografia sua ao lado do agora marido.

Não é claro se membros mais populares da família real, como Kate Middleton, o príncipe William, o príncipe Harry ou a própria rainha estiveram presentes na cerimónia. Mas quem esteve, sem dúvida, foram as três filhas do noivo e a sua ex-mulher, Penny, de quem se separou em 2011 ao fim de 17 anos de casamento. Foi Penny, aliás, quem levou Ivar Mountbatten até ao altar.

A imprensa britânica sabe ainda que o casal deverá gozar de uma lua-de-mel na Grécia ou na Croácia, mais no final do ano.