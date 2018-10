O que ofereceu Bradley Cooper a Lady Gaga? Uma Lady Gaga gigante

Carolina Morais Hoje às 10:44 Facebook



Após as filmagens de "Assim Nasce uma Estrela", Bradley Cooper ofereceu a Lady Gaga uma fotografia da cara da atriz com quase cinco metros de comprimento.

"Assim Nasce uma Estrela " é um dos filmes mais badalados do ano. E, mesmo que queira, Lady Gaga nunca conseguirá esquecer-se dele. É que a ocupar uma das paredes da sua casa em Hollywood Hills está uma fotografia gigante da sua cara na última cena do filme. Cortesia de Bradley Cooper.

O "The New York Times", que foi convidado a visitar a casa da cantora e atriz, explica: "Ela mostrou-me uma sala que estava vazia e continha uma fotografia gigante da sua cara, com pelo menos 4,5 metros de comprimento, numa moldura dourada", relata o jornalista. "Foi um presente do Bradley. É a última imagem do filme", explica-lhe Gaga.

O filme "Assim Nasce uma Estrela" é protagonizado por Lady Gaga e Bradley Cooper, que assume também o papel de realizador. A estreia em Portugal está marcada para 11 de outubro.