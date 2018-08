O recado de Dolores Aveiro para "os que gostam" e "os que não gostam" dela

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:39 Facebook

Depois de uma semana em que foi notícia por ter colocado "gostos" em comentários insultuosos sobre Georgina Rodríguez no Instagram, Dolores Aveiro deixou uma mensagem a todos aqueles "que gostam" e aos que "não gostam" de si.

Os últimos dias para a matriarca do clã Aveiro não foram fáceis, com acusações de um alegado mal-estar com a namorada de Cristiano Ronaldo. Depois de ter desmentido, através do seu agente, Ludgero Sousa, que os "gostos" que colocou em comentários insultuosos sobre Georgina Rodríguez não passaram de uma "infelicidade", Dolores Aveiro voltou ao Instagram para deixar uma mensagem aos seus seguidores.

"Para todos os que gostam de mim e os que não gostam, desejo um ótimo fim de semana. Beijinhos", escreveu, de forma irónica.

Nos comentários, os fãs entenderam o recado. "De certeza que os seus netos e os seus filhos gostam de si. O resto não importa nada", atenta um. "Disse tudo", comentou outro.

