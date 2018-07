O relato emocionado de Luciana Abreu sobre as filhas

Ana Filipe Silveira 27 Abril 2018 às 14:06 Facebook

Luciana Abreu é a convidada do próximo "Alta Definição", que vai para o ar na tarde deste sábado, na SIC. Como é habitual, Daniel Oliveira partilhou alguns trechos da entrevista que considera ser "um testemunho brutal e emocionante".

Num vídeo de aproximadamente 24 segundos, partilhado pelo apresentador do programa na sua conta na rede social Facebook, a atriz de 32 anos recorda os momentos difíceis que viveu depois do nascimento prematuro das gémeas Amoor e Valentine Viktória, em dezembro do ano passado.

"Eu tenho-as e não posso pegar nelas. Eu tenho-as e não posso tocar nelas. Foi a minha maior dor", contou Luciana, emocionada, referindo-se aos dias que se seguiram ao nascimento das filhas.

"Depois chega a fase em que tu podes tocar mas até tens medo porque o tamanho do teu dedo é gigante à beira delas", confessou a artista que em 2005 representou Portugal na Eurovisão.

Num outro vídeo partilhado por Daniel Oliveira e referente à mesma entrevista, a cantora já tinha contado alguns pormenores do episódio que viveu recentemente: "A dada altura, podíamos morrer as três. Foi um momento muito dramático e violento para toda a família".

Para além das duas meninas nascidas há quatro meses, Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii, frutos do casamento com Yannick Djaló, futebolista nascido na Guiné-Bissau e que atualmente defende as cores do Vitória Futebol Clube.