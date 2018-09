O retiro de luxo de Cristina Ferreira no Douro

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:32, atualizado às 12:51 Facebook

A zona do Douro foi a eleita por Cristina Ferreira para passar estes dias. A apresentadora está alojada no hotel Six Senses Douro Valley, em Lamego, onde uma noite para uma pessoa chega a custar 1250 euros.

São, provavelmente, as suas últimas férias antes de regressar à antena televisiva, desta vez na SIC. Antes de dar início aos trabalhos para o programa que vai conduzir nas manhãs do canal de Carnaxide, Cristina Ferreira rumou ao norte do País e instalou-se num hotel de cinco estrelas.

Localizado em Lamego, numa colina, em pleno vale do Rio Douro, o Six Senses Douro Valley tem "vista para as montanhas circundantes cobertas de vinhas e para o rio que corre a seus pés", lê-se no site do mesmo. "Um spa, quartos, suítes e villas, restaurantes, Wine Library, piscinas e horta orgânica são apenas algumas das maravilhas que esconde este lugar", acrescenta.

É a beleza dessa zona nacional que a comunicadora, de 41 anos, tem mostrado nas redes sociais. Testemunhe-a percorrendo a galeria acima.