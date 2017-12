O sorriso da filha de Ronaldo e Georgina Rodríguez

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:56, atualizado às 10:58 Facebook

Georgina Rodríguez não resistiu a partilhar na rede social Instagram uma imagem de Alana Martina, de quase dois meses, a esboçar um sorriso.

De todas as fotografias que foram divulgadas até agora, esta é aquela que está a deixar os fãs de Cristiano Ronaldo com um sorriso nos lábios. A imagem foi partilhada pela companheira do internacional português no Instagram e mostra a filha do casal, Alana Martina, a esboçar um rasgado sorriso para a mãe.

"O que lhe estará a dizer a mãe para que ria tanto?", questiona Georgina Rodríguez ao publicar o registo de Alana Martina, que nasceu no passado dia 12 de novembro.

A primeira vez que a espanhola, de 23 anos, e Cristiano Ronaldo, de 32, mostraram o rosto da filha ao mundo foi através de uma sessão fotográfica para a revista "¡Hola!".

O madeirense é ainda pai de Cristiano Ronaldo Júnior, de sete anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de quase sete meses.