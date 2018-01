O talento das gémeas de Madonna para a dança

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:19 Facebook

Ligada não só à cultura portuguesa como à africana, Madonna partilhou um vídeo no seu perfil de Instagram em que mostra as filhas gémeas a terem aulas de kuduro.

Desde que chegou à capital portuguesa, a "Material Girl" tem descoberto muito mais do que apenas os encantos de Lisboa ou do nosso pais. Madonna tem-se também aproximado da cultura africana, resultante da amizade que criou com o português com origens cabo-verdianas Dino D"Santiago ou o guineense Kimy Djabate.

Esta quarta-feira, a intérprete de "Like a Virgin" voltou a provar esta aproximação à cultura africana com a publicação de um vídeo em que mostra Stella e Esther, de cinco anos, a dançarem kuduro. O talento corre-lhes nas veias e a mãe, orgulhosamente, revelou-o na sua conta de Instagram.

Empenhadas no aperfeiçoamento da técnica, as filhas de Madonna, nascidas no Malawi, contam com a ajuda preciosa do bailarino Gonçalo Cabral, que conquistou o terceiro lugar na segunda edição do concurso "Achas Que Sabes Dançar?", apresentado por Diana Chaves, em 2015, na SIC.

Gonçalo também é ator. Em 2016, foi apresentado como um dos intérpretes da novela "A Impostora", trama da TVI na qual dava vida à personagem Carlos Matshine.

Gonçalo Cabral está noivo da cantora e atriz Maria Sampaio, que brilhou no "talent show" "A Tua Cara Não Me É Estranha" e integrou o leque de participantes do "reality show" "Biggest Deal", ambos da estação de Queluz de Baixo.