O último adeus de Djaló à irmã: "As lágrimas nunca irão secar"

Dúlio Silva Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

O futebolista Yannick Djaló homenageou publicamente a irmã no dia em que se realizou o seu funeral. Açucena Patrícia, de 17 anos, morreu atropelada nas festas da Moita na madrugada de sábado.

Num vídeo partilhado no seu perfil de Instagram, Djaló sublinhou, poucas horas depois do funeral da sua irmã, no cemitério da Moita, Arroteias, que vai "sentir imensas saudades" dela.

Dá muitos beijos à mãe por nós! Por todo o amor que temos e por todo o amor que sempre teremos! (Yannick Djaló)

As imagens de Açucena Patrícia divididas com os seguidores do jogador de futebol vêm acompanhadas de um texto emotivo, em que Yannick expressa a sua dor, que "o tempo pode amenizar" mas que "a lembrança do [seu] sorriso vai trazê-la de volta".

"Todas as memórias voltarão... menos tu! (...) Os nossos corações nunca irão sarar. As lágrimas nunca irão secar. Não interessa quão distante permaneças ou quantos anos passem... Sempre serás parte de nós. Teremos sempre saudades...", acrescentou o futebolista, que regressou no domingo da Tailândia, onde joga no Ratchaburi, para estar presente no último adeus à irmã.

Já no sábado à noite, Djaló recorreu à mesma rede social para expressar a sua dor com a morte da sua "menina". "Palavra nenhuma consegue descrever a dor que sinto e o quão pesado está o meu coração", disse na altura.

Açucena Patrícia foi vítima daquilo que terá sido um atropelamento premeditado. O JN apurou que houve intencionalidade de atropelar um grupo de pessoas depois de uma rixa, embora a irmã de Djaló não tivesse sido o alvo do condutor. O homem tem 21 anos vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.