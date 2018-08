O último adeus de Malato ao pai

Dúlio Silva 03 Maio 2018 às 10:55 Facebook

José Carlos Malato faz esta quinta-feira a última despedida ao pai, vítima de doença prolongada. O corpo de António Malato está em câmara ardente desde esta quarta-feira, no centro funerário de Cascais.

O apresentador da RTP foi o grande apoio da mãe no dia em que velou o seu progenitor, que perdeu a luta contra o cancro ao fim de oito meses. A emoção tomou conta da família de António Malato.

Não só familiares estiveram presentes no centro funerário de Cascais. Também amigos do comunicador quiseram prestar o seu apoio a José Carlos Malato, tal como foi o caso da apresentadora Tânia Ribas de Oliveira e do seu marido, o judoca João Cardoso.

O corpo de António Malato será cremado esta quinta-feira, às 16 horas, no mesmo local em que decorre o velório.

António Malato, de 74 anos, lutava desde o verão passado contra um problema oncológico, tendo sucumbido, terça-feira à tarde, no hospital Egas Moniz, em Lisboa.