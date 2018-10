O vestido azul de 1200 euros que realça a barriga de Meghan Markle

Dúlio Silva Hoje às 14:42 Facebook

Depois de ter usado alguns visuais que disfarçavam a sua (ainda recente) barriga de grávida, Meghan Markle surpreendeu ao surgir num longo vestido azul que evidencia o estado de graça que vive.

Grávida pela primeira vez, a duquesa de Sussex escolheu envergar uma criação da estilista britânica Daniela Karnuts, da marca Safiyaa, no jantar de Estado organizado, esta segunda-feira, pelo presidente das Fiji, George Konrote, no Grand Pacific Hotel.

O modelo, um longo vestido azul com cauda larga, está à venda por aproximadamente 1240 euros no site da marca e é o que realça com mais nitidez, até agora, a barriga de Meghan Markle.

De acordo com o Palácio de Kensington, o primeiro filho da ex-atriz norte-americana e do príncipe Harry de Inglaterra vai nascer na primavera do próximo ano.

O anúncio da gravidez foi feito pela Casa Real no passado dia 15, um dia antes de os duques de Sussex terem iniciado a sua primeira viagem oficial enquanto casal. A visita teve início na Austrália e vai alargar-se até ao dia 31, com passagens previstas ainda pela Nova Zelândia e por Tonga.