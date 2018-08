O vestido que Kate usou, pela quarta vez, no casamento de Harry e Meghan

Ana Filipe Silveira 21 Maio 2018 às 12:57 Facebook

Twitter

No casamento real do príncipe Harry e de Meghan Markle, a duquesa de Cambridge voltou a provar porque é considerada rainha no que toca a reciclar peças do seu guarda-roupa e a conjugar criações de estilistas com peças "low cost".

Kate Middleton elegeu um visual monocromático, com a assinatura Alexander McQueen, para comparecer no casamento do príncipe Harry e Meghan Markle. Esta não foi, no entanto, a primeira vez que a duquesa de Cambridge foi vista com a peça, em tom marfim, criada pelo seu estilista de eleição.

O vestido-casaco com que assistiu à cerimónia, realizada no passado sábado na capela de Saint George, no Castelo de Windsor, já tinha sido visto em, pelo menos, outras três ocasiões. A primeira foi no batizado da filha, Charlotte, em junho de 2015.

Um ano depois, a mulher do príncipe William - que deu à luz o terceiro filho do casal, Louis Arthur, há cerca de um mês - reciclou essa mesma peça para uma aparição pública no Palácio de Buckingham. Voltou a elegê-la, pela terceira vez, em agosto do ano passado, durante uma visita oficial à Bélgica.

No casamento dos duques de Sussex, Kate, de 36 anos, brilhou ao lado do primogénito, George, de quatro, e de Charlotte, de três, ao acompanhá-los nas suas missões de menino das alianças e dama de honor. Para conjugar com o casaco-vestido, escolheu um chapéu Philip Treacy e uns sapatos Jimmy Choo.