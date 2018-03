Obesidade. James Corden fala da sua "batalha contra a comida"

Nuno Azinheira Hoje às 13:07 Facebook

Sem preconceitos, o humorista britânico falou sobre a sua luta contra o excesso de peso. James Corden revelou ainda a sua maior fraqueza no que à comida diz respeito.

O apresentador do programa "The Late Late Show" (CBS) é um dos profissionais de maior sucesso no Estados Unidos, mas nem sempre teve o caminho facilitado, lutando uma vida inteira contra a obesidade.

"Tem uma enorme batalha contra a comida", disse James Corden, esta sexta-feira, em entrevista ao "The Sun". O humorista britânico, de 39 anos, confessou ainda que a sua maior fraqueza era o pão quente. "É o nosso inimigo, ele está a tentar destruir-nos", brincou.

James Corden, conhecido pela rubrica Carpool Karaoke, atualmente, está abaixo dos 95 quilos mas continua a ter cuidado com a alimentação devido ao seu metabolismo.

"Eu e a minha mulher fomos ao México e ambos pesámo-nos antes de irmos e comemos a mesma comida. Eu engordei mais dois quilos do que ela. É um pesadelo", referiu.

Corden saltou para a ribalta depois de assumir a liderança do programa televisivo da CBS "The Late Late Show with James Corden", em 2015. No currículo, além dos trabalhos como ator, de realçar as duas participações consecutivas como apresentador na cerimónia dos Grammy, entre 2017 e 2018.