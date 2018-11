Objetos pessoais de Stephen Hawking leiloados por mais de dois milhões

Carolina Morais Hoje às 11:03 Facebook

Vários objetos pessoais de Stephen Hawking, entre eles a tese de doutoramento e a cadeira de rodas, foram leiloados esta semana por mais de dois milhões de euros.

Oito meses após a morte de Stephen Hawking, alguns dos seus bens pessoais mais valiosos foram a leilão através da famosa casa Christie's. Um deles foi a famosa tese de doutoramento "Propriedades dos Universos em Expansão", escrita em 1965 quando o físico tinha apenas 24 anos, que foi vendida por 671 mil e 293 euros.

A cadeira de rodas que Hawking usava desde a sua juventude, desde que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, também esteve contemplada e foi vendida por 340 mil e 669 euros. Outro dos objetos em destaque foi um guião do episódio de "Os Simpsons" no qual o cientista colaborou, e que rendeu 7175 euros.

Foram ainda leiloados medalhas, galardões e um exemplar da reputada obra "Uma Breve História do Tempo" assinado. Feitas as contas, revela a leiloeira Christie's, atingiu-se um impressionante total de 2 milhões, 94 mil e 382 euros.

Este valor irá reverter na totalidade para a fundação Stephen Hawking - focada no apoio a estudos sobre cosmologia - e para a Motor Neurone Disease Association - que investiga a doença de que padecia o físico britânico. Recorde-se que Stephen Hawking morreu a 14 de março, aos 76 anos.