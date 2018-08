"Obrigado por todo o carinho!" João Cajuda de luto pela morte da avó

AFS Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

João Cajuda está de luto pela morte da sua avó. O influenciador digital recorreu às redes sociais para deixar uma nota de despedida.

"Minha avózinha, foste a melhor avó que alguma vez podia ter tido. Obrigado por todo o carinho! Irei guardar-te para sempre com muito amor e saudade dentro de mim. Espero um dia encontrar-te novamente para me dares aqueles teus beijinhos, os mais doces que me deram".

Foram estas as palavras que o ator, que se dedica à área das viagens, escolheu para homenagear uma última vez a avó. Na publicação feita no perfil de Instagram, João Cajuda partilhou duas fotografias em que surge ao lado da familiar.

Entre os 244 mil seguidores da conta na rede social houve quem optasse poder escrever mensagens de condolências ao empresário, dono da agência de viagens Leva-me. "Os meus sentimentos, força para a família", disse um internauta. "Ela vai estar sempre a dar-te beijinhos! Abraço", escreveu outro.