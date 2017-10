O.J. Simpson visto "na noite" depois de sair da prisão

Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O mediático ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson foi visto este fim de semana num bar em Las Vegas, nos EUA, dias depois de ter sido libertado da prisão.

O.J aparece descontraído, a beber e a conversar com três mulheres, e ainda tirou fotografias com quem com ele quis conversar, mostrando que quer recuperar o tempo que esteve preso.

O ex-jogador de futebol americano foi recentemente libertado de uma prisão no Estado de Nevada, depois de passar quase nove anos atrás das grades pelo assalto cometido em 2007 a dois vendedores de artigos desportivos para colecionadores num casino em Las Vegas. Simpson tinha sido condenado a 33 anos de prisão, vendo agora autorizada a sua saída em liberdade condicional.

Recorde-se que o ex-atleta esteve envolvido num dos julgamentos mais mediáticos da história dos Estados Unidos da América. Em 1994, foi acusado do homicídio da ex-mulher e do amigo Ronald Goldman, sendo considerado inocente após um julgamento que durou 372 dias.