Oliver esqueceu-se que Ramsay perdeu um filho e gabou-se de ter uma família maior

Tudo terá começado em 2012 por uma questão de peso. Entre pedidos de desculpas e novas acusações, os chefes britânicos Jamie Oliver e Gordon Ramsay parecem não conseguir entender-se.

Desta vez, foram declarações de Oliver que exaltaram Ramsay. A estrela de programas de culinária como "The Naked Chef" e "Jamie's Kitchen" gabou-se de a sua família ser mais numerosa do que a do apresentador de "Pesadelo na Cozinha". Esqueceu-se, no entanto, que a mulher de Gordon Ramsay, Tara, sofreu há cerca de um ano um aborto espontâneo aos cinco meses de gravidez.

"A Tana ficou devastada, arrasada mesmo", disse Gordon, pai de quatro filhos, em declarações à Radio Times, afirmando que jamais voltará a falar com Oliver, pai de cinco.

Já em agosto passado, Jamie tinha dito que "ver Gordon é como ir visitar alguém que se ama, mas que sofre de demência". A guerra entre os dois chefes de cozinha mais famosos do Reino Unido começou em 2012, quando Ramsey, de 50 anos, apontou o dedo a Oliver, de 42, por este falar em padrões de alimentação saudável aos norte-americanos estando ele mesmo com mais peso do que o aconselhável. "É preciso ter muito cuidado quando se cruza o Atlântico para tentar ditar hábitos de alimentação saudável. Se não se está na melhor forma, é preciso ter cuidado".