Olivia Newton-John luta contra o cancro pela terceira vez

A atriz e cantora Olivia Newton-John revelou numa entrevista que se encontra a lutar contra o cancro pela terceira vez, e não pela segunda, como havia revelado no ano passado.

Ao contrário do que havia tornado público no ano passado, Olivia Newton-John está a lutar contra o cancro pela terceira e não pela segunda vez. A intérprete, de 69 anos, revelou numa entrevista que além do cancro da mama, diagnosticado em 1992, e do tumor na coluna vertebral, detetado 2017, também foi afetada pela doença em 2013.

A descoberta foi feita através de um exame médico a que a atriz se submeteu na sequência um acidente de carro. Na altura, optou por guardar segredo. "Pensei: 'é a minha vida', por isso decidi guardá-lo para mim", disse em entrevista ao programa australiano "Sunday Night", do canal Seven Network.

Tanto em 1992, como em 2013, Olivia Newton-John foi diagnosticada com cancro da mama. Em 2017, foi-lhe detetado um tumor no sacro (osso da coluna vertebral). Para tratar a doença mais recente, a atriz submeteu-se a tratamentos de radioterapia e tem recorrido à canábis medicinal para aliviar as dores.

Prestes a completar 70 anos (nasceu a 26 de setembro de 1948), a artista que brilhou em filmes como "Grease" e "Saturday Night Fever" está otimista e determinada em combater a doença: "Acredito que vou vencer, é esse o meu objetivo."

Em 1992, quando tinha 43 anos e foi diagnosticada com cancro da mama pela primeira vez, realizou tratamentos de quimioterapia, uma mastectomia parcial e uma reconstrução mamária, acabando por superar a doença. Nessa altura, decidiu criar a "Olivia Newton-John Wellness & Research Centre", um centro de bem-estar e pesquisa para o cancro, localizado em Melbourne, na Austrália, de onde é natural.