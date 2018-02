Ana Filipe Silveira Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Várias figuras públicas mostraram-se solidárias com Adrían Martín, cantor espanhol de 13 anos diagnosticado com hidrocefalia. O jovem foi operado na quarta-feira, 31 de janeiro, no Hospital Materno Infantil de Málaga.

Esta foi já a terceira vez que Adrián Martín foi operado e por isso motivou uma onda de apoio que se estendeu a várias personalidades. António Banderas foi uma delas. O ator espanhol, radicado nos Estados Unidos, publicou nas redes sociais uma fotografia do jovem cantor: "Vamos, Adrián. Vamos, campeão. Muita força para a recuperares! Queremos voltar a ver-te em palco", escreveu Banderas.

Também Rosário Flores manifestou estar atenta a Adrián Martín, diagnosticado com hidrocefalia e com uma malformação congénita nos braços. A cantora publicou um vídeo onde interpretava "Qué bonito" com o jovem. "Envio-te toda a luz e toda a força", escreveu na legenda.

Entre outras personalidades como Natalia Jiménez, cantora espanhola e ex-vocalista da banda La 5ª Estación, e David Bisbal, finalista no ano 2000 do concurso "Operação Triunfo" em Espanha, foram também várias as mensagens de força para o jovem que aos 11 anos já tinha gravado um primeiro disco, intitulado "Lleno de Vida", e que foi nomeado para os Grammy Latinos na categoria de Melhor Álbum de Pop Tradicional em 2016.

AdriánMartín, que se deu a conhecer aos oito anos através do YouTube, sentiu-se mal, com vómitos e fortes dores de cabeça, no passado dia 21 de janeiro, três dias após comemorar o seu 13º aniversário, o que motivou a ida para o hospital onde esteve desde dia 21.

A operação desta quarta-feira, a mais temida de todas, foi já a terceira depois após o seu internamento, a 26 de janeiro.

Quanto ao seu estado de saúde, o pai já veio revelar que correu bem. "Depois das três horas da tarde fomos plantar", acrescentou.